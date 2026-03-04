Посол Ирана в Беларуси обвинил Израиль в жертвоприношении детей

Опубликовано: 04.03.2026 19:39 , Обновлено: 04.03.2026

Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи заявил, что удар по школе в городе Минаб на юге страны, в результате которого погибли не менее 171 человека, был жертвоприношением. По его мнению, за атакой стоит Израиль.

Говоря о трагедии, перелет российское агентство “Спутник”, иранский дипломат вспомнил «Дело Эпштейна» в США: «На этот остров привозили детей из разных стран, было жестокое обращение, изнасилование и потом жертвоприношение, они приносили жертву духу дьявола. Есть у них такое понятие — чтобы быть успешным в своем деле — нужно приносить в жертву детей».

По мнению Алирезы Санеи, в случае удара по школе в Иране произошло что-то подобное: «Скорее всего сионистский режим начал свою атаку с нападения на школу девочек, чтобы пожертвовать детей для своего успеха».

Напомним, что после начала войны Израиля и США против Ирана атаке подверглась, по заявлениям властей Ирана, школа для девочек. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позднее заявил, что жертвами стали не менее 171 школьницы.

В ответ в США заявили, что не наносят удары по школьным объектам, а заявление Тегерана расследуют.

МИД Беларуси выступил с заявлением по случаю трагедии.