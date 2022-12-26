Посланник Папы Римского предложил сделать Минск центром переговоров Украины и России

🎤 Мнение

Опубликовано: 26.12.2022 06:57 , Обновлено: 26.12.2022

Апостольский нунций (посланник Папы Римского в Беларуси) архиепископ Анте Йозич заявил в эфире государственного телеканала СТВ, что Украина и Россия снова могли бы проводить переговоры о мире в Минске.

“Уверен, Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что и Беларусь, и Ватикан, и все те, кто хочет стать площадкой, должны быть открытыми”, - заявил католический деятель в эфире СТВ.

При этом он отверг ближайшую перспективу поезда Папы Римского в Беларусь.

“Приезд Папы, когда придет время, это будет положительный момент не только для нашей церкви, но и для всего общества. На благо вашей страны. Поэтому, думаю, очень важно такой визит подготовить и реализовать, тогда это действительно может сбыться”, - заяиал он.

Ранее украинские власти отвергли возможность проведения мирных переговоров в Минске. Весной после двух консультаций в Беларуси Киев настоял на перенос переговоров в Турцию. Представители Офиса Зеленского назвали это “победой”. Однако потом переговоры прекратились. Украина требует полного вывода войск РФ со своей территории до начала новых мирных переговоров. этому способствовали масштабные и успешные контрнаступления украинцев, в результате которых ВСУ освободили более половины захваченных Россией после 24 фефраля территорий.