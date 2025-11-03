Поляки депортировали 24-летнего белоруса: "Представляет угрозу для безопасности"

Опубликовано: 03.11.2025 17:27 , Обновлено: 03.11.2025

Полиция Польши задержала 24-летнего гражданина Беларуси, а затем депортировала из Польши. Службы сочли его "угрозой" для национальной безопасности и общественного порядка. Мужчине также запретили въезжать в страны Шенгенской зоны на ближайшие годы.

Инцидент произошел 30 октября в населенном пункте Верлас на берегу озера Солина (это далеко от границы с Беларусью и ближе с Украиной). Пограничники проверили группу иностранцев, и во время этой проверки их внимание привлек 24-летний белорус.

Как сообщил офицер Петр Закеларж, представитель Бещадского отряда Пограничной стражи, в ходе проверки легальности пребывания выяснилось, что мужчина каким-то образом представляет угрозу с точки зрения национальной безопасности и общественного порядка. Что конкретно сделал белорус и чем угрожал, он не уточнил.

Уже на следующий день после задержания парня под конвоем пограничников доставили на польско-белорусский пограничный переход в Тересполе, где передали белорусским пограничным службам.

Многолетний запрет на въезд в ЕС

Помимо депортации,на 24-летнего белоруса наложили долгосрочный запрет на въезд во все страны Шенгенской зоны. По информации пограничных служб, этот запрет будет действовать в течение нескольких лет.

Точные причины, по которым его сочли угрозой, не разглашаются, ссылаясь на служебную тайну.