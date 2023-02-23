Польские силовики провели сверхсекретную спецоперацию в Украине

Опубликовано: 23.02.2023 07:05 , Обновлено: 23.02.2023

Как стало известно только в в конце февраля 2023 года, польские силовики отправили в Украину отряд из 98 человек. Они провели там около 5 месяцев.

В течение пяти месяцев польские полицейские участвовали в сверхсекретной миссии в Украине. Они имели дело с разминирование территорий,с которых вышли русские. WP.pl раскрыло детали миссии сразу после того, как польские пиротехники благополучно вернулись из Украины.

Миссия началась после прошлогоднего обращения украинцев к членам группы ATLAS - полицейской оперативной группы, объединяющей специальные контртеррористические подразделения Европейского Союза.

Просьба состояла в том, чтобы отправить саперов в Украину для помощи с разминированием страны. Речь шла о территориях, из которых были изгнаны русские, но в которые было невозможно вернуться, потому что они были усеяны боеприпасам и минами. Из всех членов группы ATLAS только Польша ответила на призыв украинцев. Другие страны решили, что миссия в воюющей стране слишком опасна.

Летом 2022 года по решению министра внутренних дел Польши была создана группа гуманитарной полиции, состоящая из сотрудников полицейских контртеррористических подразделений. Только добровольцы отправились в Украину. После обучения, подписания деталей и договоренностей с украинской стороной, контингент из 98 человек выехал из Польши в начале октября.

Первоначально миссия должна была длиться три месяца. В декабре, однако, она была продлена еще на два. Польские полицейские высадились в Киевской области.

Быстро оказалось, что они должны действовать де-факто в условиях войны. Время от времени звучала сирена. Всего польская группа пережила 129 налетов русских ракет и беспилотников.

Задачей польских сапёров стало разминирование одного из аэропортов под Киевом (вероятно, речь идёт о Гостомеле). Поляки также работали в месте тяжелых боев на Днепре, где погибли несколько сотен украинских солдат и где гранаты, ракеты, боеприпасы и брошенное оружие оставались на полях и лесах.

В общей сложности группа поляков очистила более 342 тысяч кв м и более 17,5 тысяч кв метров дорог.