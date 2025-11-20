Польша запросила у Беларуси экстрадицию двух украинцев, обвиняемых в диверсиях. Известны имена?

Опубликовано: 20.11.2025 14:06 , Обновлено: 20.11.2025

Власти Польши отправили в Беларусь обращение об экстрадиции двух граждан Украины, которых спецслужбы обвинили в совершении диверсии на железной дороге по приказу России. Об этом сообщил МИД Польши.

[inf]Власти Беларуси пока не комментировали данное заявление. [/inf]

Запрос был передан временному поверенному в делах Беларуси в Варшаве в среду, сообщило государственное информационное агентство PAP. А встрече с временным поверенным в делах Беларуси в четверг предшествовали переговоры с российскими дипломатами.

Российская сторона получила ноту об отзыве разрешения на деятельность российского консульства в Гданьске. Сотрудники должны покинуть страну до полуночи 23 декабря.

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-11-20/akty-dywersji-na-kolei-polska-zazadala-od-bialorusi-wydania-podejrzanych/

Варшава утверждает, что двое подозреваемых бежали через пограничный пункт Тересполь-Брест в Беларусь после диверсий, совершенных в воскресенье на железнодорожной линии.

Прокуратура Польши уже заочно обвинила мужчин, названных как Александр К. и Евгений И., в диверсии на польской железной дороге. Это первый шаг в уголовном процессе, после которого последует международный ордер на арест и, возможно, «красный» ордер Интерпола.

По данным издания Interia, поляки обвиняют в терактах Евгения Иванова и Александра Кононова. Но эта информация неофициальная.

Тем временем в самой Польше объявили, что речь идёт об уже нескольких задержанных внутри страны. “Это предмет огромной работы спецслужб, которые должны установить все связи, изучить все материалы и собрать доказательства. Всё это происходит с рекордной скоростью», — заявил координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

Два инцидента произошли с 15 по 17 ноября. В городе Мика Мазовецкого воеводства Гарволинского повета взрыв бомбы повредил участок железнодорожных путей. А в воскресенье, недалеко от станции Голомб Пулавского повета Люблинского воеводства, поезд с 475 пассажирами был вынужден внезапно остановиться из-за повреждения участка пути