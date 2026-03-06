Польша закрыла воздушное пространство на границе с Беларусью

Опубликовано: 06.03.2026 16:16 , Обновлено: 06.03.2026

Власти Польши объявили о закрытии своего воздушного пространства на границе с Украиной и Беларусью на 3 месяца. Там решение обосновали "необходимостью обеспечения безопасности государства".

Запрет будет действовать с 10 марта до 9 июня.

Ранее МВД Польши сообщило, что временный запрет на пребывание в буферной зоне на польско-белорусской границе продлен с 5 марта на 90 дней.

Власти страны объяснили его “постоянным миграционным давлением на польско-белорусский участок госграницы”, которое, однако, снизилось.

“Мы рады видеть снижение миграционного давления, но пока не считаем это устойчивым процессом, поэтому будем продолжать использовать все меры, которые позволили нам остановить нелегальную миграцию по этому маршруту. В 2023 году эту границу пересекли 12 000 человек, направившись к западной границе, в 2024 году — 5 000, а в 2025 году — более 1 700. Таков масштаб успеха польских служб и польского государства в борьбе с нелегальной миграцией”, - говорится в заявлении.

В МВД Польши также утверждают, что участились инциденты с метеозондами из Беларуси с контрабандой сигарет.

“Эти действия вовлекают пограничные службы, что, учитывая нынешнюю миграционную угрозу, еще больше оправдывает сохранение буферной зоны”, - говорится в сообщении.