Польша взяла в лизинг американских "Жнецов" для слежки за Беларусью

Опубликовано: 13.02.2023 09:12 , Обновлено: 13.02.2023

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна получила от США новейшие беспилотники MQ-9A Reaper ("Жнец") по программе лизинга. Эти БПЛА могут как нести ракеты, так и следить за территориями.

“В том числе их будут использовать для разведывательных миссий на востоке страны”, - пообещал польский министр запускать их для слежки за территорией Беларуси.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/mblaszczak/status/1624731713430593536?t=wdsl911LsFOI9jiVHmxbuQ&s=19”]

Такие беспилотные самолёты могут находиться в воздухе до 24 часов без посадки. “Жнец” создан на базе всем известного MQ-1 Predator (“Хищник”), поэтому иногда называется Predator B. Оснащён турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость более 400 км/час. Потолок высоты составляет 13 000 м.