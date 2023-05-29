Польша ввела санкции против сотен белорусов. Кто попал в список?

Опубликовано: 29.05.2023 18:01 , Обновлено: 29.05.2023

Министерство внутренних дел Польши включило 365 граждан Беларуси в список лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно. Об этом ведомство сообщило на своем сайте 29 мая. Что говорит Минск?

Как заявили в МВД Польши, этим белорусам также запретят въезд в Шенгенскую зону, а их денежные счета будут заморожены.

По информации ведомства из 365 граждан Беларуси, попавших в список, — 159 депутатов, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местной администрации и 28 сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того министерство включило в перечень 23 представителей государственных СМИ, 24 спортсмена и спортивных активиста, 8 сотрудников госпредприятий и 8 деятелей культуры и науки.

А еще под санкции попали предприниматели, «связанные в основном с российским капиталом» (15 граждан РФ и один белорус), а также 20 субъектов хозяйствования (19 связанных с РФ и один с Беларусью).

В МВД заявили, что ввели такие меры «в связи с оставлением в силе приговора по делу Анджея Почобута».

Что говорят в Минске?

Власти Беларуси пока не комментировали решение МВД Польши. Однако ранее Александр Лукашенко неоднократно высказывался о вводимых санкциях. Например, 24 мая в Москве он заявил:

«Третий год, как нас пытаются наклонить [cанкциями]. Ничего. Практически все летает, что надо, все взрывается и так далее, и тому подобное. Значит, мы что-то можем делать. И мы это делаем».

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