Польша решила «слушать» землю на границе с Беларусью

Опубликовано: 15.12.2025 19:39 , Обновлено: 15.12.2025

Заместитель министра внутренних дел Польши заявил, что для рытья тоннеля, обнаруженного на границе с Беларусью, были привлечены «эксперты с Ближнего Востока». Польские пограничники начали подготовку к обнаружению подобных сооружений ещё на этапе их прокладки.

Ранее Польша сообщила, что длина тоннеля составляет несколько десятков метров при высоте около 1,5 метра. Его вход, скрытый в лесу, располагался примерно в 50 метрах от границы на белорусской стороне, а выход — в 10 метрах от пограничного заграждения на польской.

По утверждению польских властей, с его помощью в страну проникли более 180 иностранцев, 130 из которых были задержаны. Среди задержанных — в основном граждане Афганистана и Пакистана, а также Индии, Непала и Бангладеш.

[inf]Государственный пограничный комитет Беларуси (ГПК) не комментировал заявления польской стороны.[/inf]

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек в эфире радиостанции RMF FM назвал обнаружение тоннеля доказательством высокой эффективности польских служб в «предотвращении миграции». По его словам, службы уже адаптируются к новому способу нелегального пересечения границы.

«Мы готовим наши возможности для распознавания самого факта рытья тоннелей. Тоннель ведь не создается за один день. Чтобы эффективно противодействовать, нам необходимо обнаруживать их заранее», — заявил Мрочек.

Он также сообщил, что для этого пограничники модернизируют имеющееся оборудование. «Мы адаптируем систему для обнаружения подземной активности, например, вибраций. Мы тщательно анализируем произошедшее и адаптируем всю нашу систему к новой угрозе», — пояснил политик.

Это уже четвёртый тоннель, обнаруженный на границе с Беларусью в этом году. Пограничная служба Польши заверила, что «меры физической и электронной безопасности на этом участке позволяют незамедлительно реагировать на любые попытки нарушения границы».