Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью

Опубликовано: 05.03.2026 13:39 , Обновлено: 05.03.2026

МВД республики Польша сообщило, ято временный запрет на пребывание в буферной зоне на польско-белорусской границе продлен с 5 марта на 90 дней.

Власти страны объяснили запрет “постоянным миграционным давлением на польско-белорусский участок госграницы”.

“Это явление, сохраняющееся с середины 2021 года, касается иностранцев из стран с высоким миграционным риском, которые пытаются незаконно пересечь госграницу с территории Республики Беларусь в Республику Польша”, - говорится в сообщении.

Также, по утверждению ведомства, участились инциденты с метеозондами из Беларуси с контрабандой сигарет.

“Эти действия вовлекают пограничные службы, что, учитывая нынешнюю миграционную угрозу, еще больше оправдывает сохранение буферной зоны”.

Ранее в Беларуси с 5 февраля некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что Белорусская железная дорога (БелЖД) и Польская железная дорога (PKP, Polskie Koleje Państwowe) практически договорились о запуске пассажирского сообщения с 1 апреля.

Источники утверждали, что вопрос прорабатывается сторонами. А делегация Белорусской железной дороги даже якобы ездила в приграничный Тересполь для обсуждения деталей. Позднее PKP опровергла заявления о запуске пассажирских поездов в Беларусь с 1 апреля.