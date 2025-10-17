Польша показала "тоннель из Беларуси"

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Опубликовано: 17.10.2025 18:49 , Обновлено: 17.10.2025

Сотрудники Подляского пограничного отряда заявили, что обнаружили туннель на польско-белорусской границе. По их словам, он начинается в Беларуси и заканчивается на польской стороне. В Пограничной комитете (ГПК) Беларуси эту информацию не комментировали.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский опубликовал фотографии выхода из туннеля на польской территории и заявил, вот раз подземное сооружение обнаружили, то граница “надежно защищена”. Чиновник не уточнил, сколько нелегальных мигрантов могло проникнуть на территорию Польши через него.

По данным погранслужбы Польши, пограничники подали сигнал патрулям, которые пресекли попытку незаконного пересечения границы четырьмя иностранцами через тоннель. В Польше заявили, что мигранты “юыли возвращены в Беларусь”.

Ранее власти Беларуси не раз предлагали властям Польши начать сотрудничество по ситуации на границе. В свою очередь Варшава обвинила в ООН Минск в содействии нелегальной миграции.