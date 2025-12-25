Польша перехватила российский самолёт и проследила за «объектами» из Беларуси

Опубликовано: 25.12.2025 16:43 , Обновлено: 25.12.2025

Оперативное командование Вооружённых сил Польши объявило, что польские истребители перехватили, идентифицировали и сопроводили российский разведывательный самолёт, летевший над Балтийским морем вблизи границ польского воздушного пространства.

Также, по данным Минобороны Польши, на границе с Беларусью радары зафиксировали некие «объекты», которые пересекли границу и вошли в польское воздушное пространство со стороны Беларуси.

«После детального анализа было установлено, что это, скорее всего, контрабандные воздушные шары, движущиеся в соответствии с направлением и скоростью ветра. Полёт всех объектов непрерывно отслеживался радиолокационными системами», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооружённых сил Польши.

В Беларуси официально пока не комментировали сообщение польской стороны.