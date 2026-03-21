Польша отказалась строить с Литвой полигон на границе с Беларусью

Опубликовано: 21.03.2026 13:48 , Обновлено: 21.03.2026

Власти Польши ответили отказом на предложение Вильнюса участвовать в строительстве военного полигона в Литве недалеко от границы с Беларусью и Польшей. Об этом сообщили литовские СМИ.

«Польша не заинтересована в этом проекте. Мы внимательно следим за ним и стараемся не допустить его приближения к нашей границе», — цитирует литовский портал lrt.lt слова заместителя министра национальной обороны Павла Бейды.

В среду правительство Литвы, несмотря на сопротивление некоторых местных жителей, одобрило строительство военного полигона Капчмяместис. Литовские власти хотели, чтобы Польша построила аналогичный объект на своей территории для проведения совместных военных учений в Сувалкском проходе – стратегически важном районе, соединяющем Польшу и Литву.

Однако строительство военного полигона вызывает споры по обе стороны границы, на польской и литовской сторонах. Противники проекта утверждают, что эта территория уникальна по своей природной красоте, обладает значительным туристическим потенциалом и находится под защитой программы Natura 2000. Сторонники проекта утверждают, что объект повысит безопасность в регионе, обеспечив постоянное военное присутствие.

Планируемый полигон должен занимать площадь около 14 600 гектаров и вмещать одновременно 3500–4000 военнослужащих. Крупные учения планировалось проводить примерно пять раз в год, продолжительностью до 10 дней, а более мелкие учения — непрерывно.