Польша опубликовала фото украинцев, обвиняемых в диверсиях на железной дороге

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Опубликовано: 05.12.2025 11:52 , Обновлено: 05.12.2025

Власти Польши официально выдали европейский ордер на арест двух граждан Украины, подозреваемых в подрыве железной дороги Варшава — Люблин. Были обнародованы и фотографии подозреваемых.

По версии польских следователей, родившийся в Эстонии Евгений Иванов (41 год) и уроженец Донецка Александр Кононов (39 лет) работают на российские спецслужбы. После диверсий они покинули страну через пункт пропуска в Тернополе, уехав в Беларусь.

Польша уже направила запрос в Беларусь о выдаче подозреваемых. В МИДе Беларуси в ответ пообещали предпринять все необходимые действия для их поиска по обвинению в терроризме. На данный момент информации об их задержании или местонахождении нет.