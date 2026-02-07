Польша опровергла запуск пассажирских поездов в Беларусь с 1 апреля. Когда возможен?

Опубликовано: 07.02.2026 10:21 , Обновлено: 07.02.2026

В Беларуси с 5 февраля некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что Белорусская железная дорога (БелЖД) и Польская железная дорога (PKP, Polskie Koleje Państwowe) практически договорились о запуске пассажирского сообщения с 1 апреля.

О такой возможности сообщил белорусский государственный информационный портал News.by со ссылкой на неназванные польские СМИ. Такую же информацию первоначально дал и белорусский телеграм-канал Infotrans. Он также ссылался на неназванные «польские паблики».

Источники утверждали, что вопрос прорабатывается сторонами. А делегация Белорусской железной дороги даже якобы ездила в приграничный Тересполь для обсуждения деталей.

Позднее телеграм-канал написал, что PKP опровергла заявления о запуске пассажирских поездов в Беларусь с 1 апреля.

Так что же всё-таки происходит?

Руководство Белорусской железной дороги весной прошлого года публично обратилось к своим коллегам из Латвии, Литвы и Польши и предложило возобновить прямое пассажирское сообщение с Беларусью.

Данное предложение было озвучено в Варшаве в рамках XXXIX заседания Конференции генеральных директоров (ответственных представителей) железных дорог стран — участниц Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).

Ответ на призыв был отрицательным от всех стран.

Но в той же Польше на самом деле некоторые представители местных властей в приграничных регионах давно говорят о желании возобновить пассажирское сообщение с Беларусью.

В декабре 2025 года на такие предложения официально отреагировало министерство внутренних дел Польши. Ответ Департамента по связям со СМИ Министерства внутренних дел и администрации на запрос о возможности возобновления железнодорожного сообщения с Беларусью опубликовало профильное польское издание rynek-kolejowy.pl.

В польском МВД (Министерстве внутренних дел) этот процесс напрямую увязали с процессом «снижения угрозы массовой миграции». Никаких конкретных сроков возможного возобновления пассажирского сообщения с Беларусью по железной дороге в ведомстве тогда не озвучили, заявив лишь о своей «решимости» добиться полного прекращения пограничных инцидентов и «провокаций» с посягательством на «техническую безопасность» государственной границы. Там же заявили, что Польша пока «не может возобновить железнодорожное пограничное движение».

Тем не менее власти Польши, как видим, не отрицают возможности возобновления пассажирского сообщения по железной дороге, но выдвинули условие белорусским властям.

Что касается местных властей, то там не теряют надежды, в сентябре появилась информация, что в Польше ведутся переговоры о запуске скоростного поезда в белорусский Брест. Такую информацию озвучил одному из польских изданий мэр приграничной польской гмины Тересполь Кшиштоф Иванюк.

Он рассказал, что местные власти выступают за возобновление нормального транспортного сообщения между Польшей и Беларусью, и намекнул на идущие переговоры по данному поводу. Однако позднее Польша и вовсе закрыла все движение на границе с Беларусью из-за начала учений «Запад-2025».

После открытия границ разговоры о запуске поездов прекратились. На данный момент польские власти официально заявляют, что могут вернуться к закрытию части открытых осенью после многолетней паузы автомобильных КПП (контрольно-пропускных пунктов) из-за инцидентов на границе. Речь идёт о нелегалах и воздушных шарах.

Белорусская железная дорога официальные известия о возобновлении пассажирского сообщения с Польшей не комментировала.