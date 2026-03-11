Польша начала возводить второй забор из колючей проволоки на границе с Беларусью

Опубликовано: 11.03.2026 13:22 , Обновлено: 11.03.2026

Польша приступила к возведению второго забора с колючей проволокой на границе с Беларусью. Первоначально завершение работ планировалось до весны, но из-за неблагоприятных погодных условий работы были надолго отложены.

Как стало известно корреспонденту польского радио RMF FM, в ближайшие дни заграждение на границе с Беларусью начнут возводить в Подляском воеводстве. Оно будет представлять собой забор из сетки-рабицы, установленный на столбах высотой четыре метра. Сверху будут уложены два мотка колючей проволоки, а еще два мотка будут размещены за забором.

«Чтобы преодолеть эти четыре метра, потребуется больше времени. Тогда у нас будет больше времени, чтобы достичь этой точки», — рассказал командующий пограничными силами Подлясья Славомир Клекотка.

Военные инженеры уже прибыли в подразделения пограничной охраны Польши, расположенные вблизи границы. У них есть инвестиционные планы, которые они обсуждают с офицерами.

Тем не менее, в польской пограничной службе признали, что миграционная нагрузка на польско-белорусскую границу с начала 2026 года была совсем незначительной. В существенной мере эту поспособствовала погода и сильные морозы.