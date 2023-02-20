Польша готовит ответ на высылку польских дипломатов из Беларуси

Опубликовано: 20.02.2023 15:31 , Обновлено: 20.02.2023

Польские СМИ сообщили, что правительство в Варшаве готовит ответ на высылку из Беларуси трёх польских дипломатов. Однако окончательное решение пока не принято.

До 23 февраля Минск и Гродно должны покинуть офицер связи польской Пограничной службы и два консула. “Офицер связи польских пограничников покинет Беларусь к вечеру среды. Вероятно, будут высланы и два польских консула из Гродно”, - рассказал в интервью Onet пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина. На вопрос о возможных действиях польских властей он ответил, что о них будет сообщено, как только они будут предприняты.

Как стало известно изданию из неофициальных источников, в настоящее время в правительстве Польши проходят консультации относительно возможного ответа на решение белорусских властей. Не исключено, что польское правительство также примет решение о выдворении белорусских дипломатов с территории Республики Польша. «Все варианты на столе прямо сейчас», — рассказал анонимный источник.

Напомним, что о высылке польских дипломатов МИД Беларуси объявил 17 февраля в ответ на закрытие погранперехода в Бобровниках. Также Совмин Беларуси ввел ограничения, в результате которых польские автооперевозчики могут въезжать в Беларусь и выезжать только «на польско-белорусском участке границы». Они не могут использовать погранпереходы Беларуси с Литвой и Латвией.

В пятницу министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский написал в Твиттере: “Если белорусские власти применят объявленные ограничения к польским перевозчикам, реакция Польши на белорусских перевозчиков будет идентичной”.