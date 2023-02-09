Под Пинском на границе с Украиной пограничники перехватили дрон

Опубликовано: 09.02.2023 15:07 , Обновлено: 09.02.2023

В ГПК сообщили 9 февраля, что перехватили на границе с Украиной разведывательный дрон. Там назвали его украинским.

Судя по фото, БПЛА принадлежит к так называемой “Армии дронов”, на которую скидывались граждане соседней страны на протяжении 2022 года.

Смотрите фото:

Белорусские пограничники применили специальное радиоэлектронное ружье, чтобы помешать беспилотники попасть вглубь территории Беларуси.

“Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь”, - утверждают в ГПК Беларуси.

Украинская сторона пока не комментировала инцидент.