Под Пинском на границе с Украиной пограничники перехватили дрон
В ГПК сообщили 9 февраля, что перехватили на границе с Украиной разведывательный дрон. Там назвали его украинским.
Судя по фото, БПЛА принадлежит к так называемой “Армии дронов”, на которую скидывались граждане соседней страны на протяжении 2022 года.
Смотрите фото:
Белорусские пограничники применили специальное радиоэлектронное ружье, чтобы помешать беспилотники попасть вглубь территории Беларуси.
“Квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой. Содержимое карты памяти подтверждает, что дрон запущен с территории Украины и применялся для ведения разведки и съемки технических средств охраны границы на территории Республики Беларусь”, - утверждают в ГПК Беларуси.
Украинская сторона пока не комментировала инцидент.