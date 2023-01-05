Под Киевом создали 1000 км укреплений на случай войны с Беларусью

Опубликовано: 05.01.2023 10:15 , Обновлено: 05.01.2023

Командующий оброной Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире украинского телемарафона заявил, что столична область Украины подготовилась на случай вторжения со стороны Беларуси.

По его словам, украинцы превратили границу с Беларусью в “сплошные завалы и минные поля. Также ВСУ подготовили там планы артиллерийских ударов и боевого противодействия продвижению сил вторжения.

“Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно”, - заверил украинский генерал.

Напомним, что в Минобороны Беларуси заявили, что не планируют войну с Украиной, а НАТО пытается втянуть страну в противостояние.