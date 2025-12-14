Переговоры Лукашенко и Коула. Что известно об освобождении заключённых

Опубликовано: 14.12.2025 09:09 , Обновлено: 14.12.2025

После двухдневных переговоров спецпосланника президента США Джона Коула и президента Беларуси Александра Лукашенко последний подписал указ о помиловании 123 заключённых. Большинство из них на этот раз вывезли в Украину.

Агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщило, что девять освобождённых заключённых выехали из Беларуси в Литву, а 114 были вывезены в Украину.

В Украине освобождённых белорусских заключённых встречал глава ГУР Кирилл Буданов. Затем он доложил президенту Украины об итогах операции.

Украина опубликовала несколько фотографий:

















Во Дворце Независимости в Минске отправку освобождённых белорусов и иностранцев объяснили обменом.

«Американская сторона забрала с собой сегодня девять иностранных граждан. И более 100 человек были отправлены в Украину в обмен на попавших там в плен белорусов — за них президента очень просили их родственники — и на раненых россиян», — сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Тем временем спецпредставитель США Джон Коул заявил, что состоявшиеся переговоры и освобождения — не последние.

По его словам, власти Беларуси могут освободить оставшихся заключённых в ближайшие месяцы «одной большой группой», передаёт Reuters. Речь идёт о более чем 1000 человек.

«Я думаю, что это более чем возможно, я думаю, что это вероятно… Мы на правильном пути, импульс есть», — сказал Коул агентству.

Ранее Александр Лукашенко призвал США к «большой сделке», употребив слова «все на все». По всей вероятности, снятие санкций с белорусского калия и освобождение 123 человек — это ещё не она.