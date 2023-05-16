Парламент расширил категории белорусов, кому запрещено покидать страну. Кого коснется?

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Опубликовано: 16.05.2023 09:00 , Обновлено: 16.05.2023

Белорусские законодатели внесли поправки в порядок выезда и въезда в Беларусь, расширив перечень оснований для запрета покидать страну. Новые ограничения коснутся как высокопоставленных чиновников, так и рядовых граждан.

Поправки к закону, одобренные Парламентом и утверждённые президентом, были официально опубликованы на Национальном правовом-интернет портале 16 мая. Основные нововведения начнут действовать уже сегодня.

В частности, Комитету госбезопасности дали право не выпускать из страны гражданина, если его выезд ” противоречит интересам национальной безопасности ”. Ограничение на выезд в этом случае может быть наложено на срок до шести месяцев.

Теперь могут не выпустить из страны и тех граждан, в отношении которых ведется административный процесс за совершение административного правонарушения против порядка управления, то есть ещё до того, как будет вынесен приговор суда, как это было до сих пор. Авторы закона аргументируют это необходимостью “обеспечения исполнения постановления судьи о наложении административного взыскания в виде штрафа”.

[info_b]К правонарушениям против порядка управления, согласно КоАП Беларуси, в числе прочего относятся такие правонарушения, как:

неповиновение законному распоряжению должностного лица,

оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий,

нарушение порядка декларирования доходов и имущества

незаконное проникновение на охраняемые объекты

нарушение пограничного режима

проживание без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность

нарушение требований пожарной безопасности

купание в запрещенных местах

нарушение жилищного законодательства

нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий[/info_b]

Согласно новым поправкам в закон, ограничить право гражданина на выезд из страны могут теперь также в случае, если ему официально предъявлен иск в порядке гражданского судопроизводства или судопроизводства по экономическим делам .

Лукашенко будет лично согласовывать выезд за границу высших должностных лиц

Появились в законе и новые положения для отдельных категорий чиновников. В частности, выезд за границу теперь будут согласовывать лично с президентом Беларуси следующие должностные лица:

председатели областных и Минского городского исполнительных комитетов;

начальник Службы безопасности президента;

начальник Оперативно-аналитического центра при президенте;

председатель Комитета государственной безопасности,

министр внутренних дел;

министр иностранных дел;

министр обороны;

министр по чрезвычайным ситуациям;

председатель Госпогранкомитета;

председатель Государственного таможенного комитета;

председатель Следственного комитета;

председатель Госкомитета судебных экспертиз;

начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира.

В свою очередь правительство будет давать санкцию на выезд из страны прочим руководителям госорганов, а также и государственных организаций, а также работникам, которые “осуществляют обеспечение деятельности и техническое обслуживание государственных органов, которым предоставлен допуск к государственным секретам”.

Выезд за границу военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций Беларуси (МВД, Вооружённых сил, транспортных войск, Следственного комитета и так далее) будет также регламентирован “локальным правовым актом” соответствующих ведомств.