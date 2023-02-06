От уехавших белорусов потребуют "публичное раскаяние" и не только. Подробности

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Опубликовано: 06.02.2023 18:32 , Обновлено: 06.02.2023

В пресс-службе МВД рассказали 6 февраля о списке условий и требований, которые предъявят уехавшим по политическим мотивам белорусам, которые обратятся в созданную указом Лукашенко спецкомиссию, чтобы вернуться на родину.

Сам указ “О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений” пока не опубликован. Поэтому есть только отрывочные данные, как будет действовать процедура возвращения уехавших белорусов.

В МВД рассказали свою версию, какой алгоритм обращения и возвращения белорусов на родину будет действовать: