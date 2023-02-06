От уехавших белорусов потребуют "публичное раскаяние" и не только. Подробности
В пресс-службе МВД рассказали 6 февраля о списке условий и требований, которые предъявят уехавшим по политическим мотивам белорусам, которые обратятся в созданную указом Лукашенко спецкомиссию, чтобы вернуться на родину.
Сам указ “О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений” пока не опубликован. Поэтому есть только отрывочные данные, как будет действовать процедура возвращения уехавших белорусов.
В МВД рассказали свою версию, какой алгоритм обращения и возвращения белорусов на родину будет действовать:
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Будет создана комиссия из руководителей госорганов, парламентариев и представителей “общественных структур” под председательством генпрокурора.
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В этот орган смогут обратиться те белорусы, которые хотят вернуться из-за границы, “которые совершили в период с 1 января 2020 года до вступления в силу данного указа административные правонарушения или преступления протестной направленности”, сообщили в МВД. При этом такие белорусы должны хотеть вернуться на родину, но при этом они опасаются это сделать из-за угрозы преследования со стороны силовых структур Беларуси.
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Комиссия будет принимать обращения до конца 2023 года в письменной или электронной форме.
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Комиссия будет рассматривать обращения только тех белорусов, которые раскаются “в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения”. Также от таких белорусов могут потребовать “возместить причиненный вред, соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать госсимволы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг”, утверждают в МВД.
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Но и все вышеуказанное не гарантирует белорусам автоматическое освобождение от преследования. Члены комиссии будут голосовать по каждому обращению “большинством голосов и оформляться протоколами” свое решение.
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При положительном вердикте, просящих о возвращении белорусов обязали въехать на территорию Беларуси в течение трёх месяцев после принятия решения комиссией. Если гражданин откажется вернуться, решение комиссии утратит силу.
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И самое важное. Вердикт комиссии об отсутствии претензий к обратившемуся, не гарантируют, что того не задержат или арестуют после возвращения. Но сделать это силовики смогут только “с согласия генерального прокурора либо лица, исполняющего его обязанности”.