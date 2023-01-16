Осужденному на 18 лет Тихановскому предъявили новое обвинение

Опубликовано: 16.01.2023 15:04 , Обновлено: 16.01.2023

Осужденному Сергею Тихановскому предъявили обвинение в совершении «преступления против правосудия». Об этом сообщил Следственный комитет 16 января.

По данным СК Тихановский «систематически допускал неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения, провоцировал конфликты, в том числе с сокамерниками. За это неоднократно подвергался взысканиям».

Теперь Тихановскому инкриминировали ч.2 ст.411 — злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление — Уголовного кодекса Беларуси.

[info_b]Напомним, в середине декабря 2021 года Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии усиленного режима. По данным следствия он и его приближенные «длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси. При этом блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».[/info_b]