Организаторы Уимблдона предложили белорусским теннисистам подписать антивоенную декларацию

Опубликовано: 26.04.2023 07:37 , Обновлено: 26.04.2023

Белорусские и российские теннисисты смогут принять участие в Уимблдонском турнире только в качестве "нейтральных" спортсменов. Для этого им придётся подписать специальную антивоенную декларацию. Об этом 25 апреля заявил Ян Хьюитт, председатель Всеанглийского клуба лаун тенниса и крокета (AELTC), на кортах которого проводится старейший турнир Большого шлема.

В ходе брифинга, трансляция которого велась на официальном сайте Уимблдонского турнира, Хьюитт подчеркнул, что к участию в соревнованиях будут допущены лишь те спортсмены из Беларуси и России, которые нигде официально не выступали в поддержку военных действий в Украине. По его словам, потенциальные участники Уимблдона также не должны получать финансовую поддержку от государства или госпредприятий, оказавшихся под санкциями из-за войны.

Глава AELTC отметил, что решение о допуске белорусских и российских теннисистов в соревнованиям организаторы турнира приняли 31 марта “при полной поддержке правительства Великобритании и международных организаций”.

“Оно никоим образом не умаляет нашего полного осуждения незаконного вторжения России в Украину”, - подчеркнул Хьюитт.

В свою очередь исполнительный директор AELTC Салли Болтон не стала называть фамилии спортсменов, которые уже согласились на условия организаторов и подписали антивоенную декларацию.

“Спортсмены могут это делать вплоть до крайнего срока подачи заявок. Я не буду раскрывать подробности о том, кто, но ряд игроков уже подписали”, — заявила она, подчеркнув, что “спортсмены полностью понимают, под чем они подписываются”.

Отметим, что ранее Александр Лукашенко заявил, что в нынешних условиях считает приемлемым для белорусских спортсменов выступать под нейтральным флагом.

“Мы должны бороться для того, чтобы помочь нашим спортсменам. Если наш спортсмен выйдет и выступит и у него не будет на данный момент нашего флага, у нас что, меньше гордости будет за него?”, - отметил он 31 марта, комментируя ограничения, введенные международными спортивными организациями против спортсменов из Беларуси.

“Это его жизнь. Нельзя лишать любимого вида спорта и средства к существованию”, - подчеркнул Лукашенко.