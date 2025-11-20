Новый гендир МТЗ, ректор БГТУ и не только. Лукашенко провёл кадровые перестановки

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Опубликовано: 20.11.2025 12:55 , Обновлено: 20.11.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 ноября провёл кадровые перестановки и согласовал назначения руководителей ряд районных администраций, дипломатов, ректоров двух ведущих вузов, а также нового руководителя Минского тракторного завода.

Как сообщили в Администрации Президента, с сегодняшнего дня новый руководитель в Государственном комитете по науке и технологиям - его возглавил Денис Коржицкий, до сих пор занимавший кресло первого заместителя.

Два новых зама у министра антимонопольного регулирования и торговли - Наталью Василевскую Лукашенко утвердил на посту первого заместителя, ещё одним заместителем назначен Олег Дикун.

Новый руководитель у Минского тракторного завода . Им стал Тарас Мурог, до сих пор занимавший пост генерального директора ОАО “Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”. Предыдущий гендиректор МТЗ, Сергей Авраменко, руководил предприятием чуть больше года - с сентября 2024 года.

Сразу два белорусских вуза по итогам сегодняшнего кадрового дня получили новых ректоров :

Белорусский государственный технологический университет возглавит Сергей Касперович,

Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова - Юрий Машин.

Кадровые назначения затронули и дипломатический корпус. Во-первых, Лукашенко назначил двух чрезвычайных и полномочных послов Республики Беларусь:

белорусского посла в Кении Дмитрия Красовского назначили по совместительству послом в Федеративной Демократической Республике Эфиопия;

Сергею Малиновскому, который служит послом Беларуси в Сербии, а по совместительству - и в Македонии, добавили в нагрузку ещё и Черногорию.

Во-вторых, глава государства дал добро на назначение Александра Шевченко генеральным консулом Беларуси в китайском Шанхае, а Дениса Мелешкина - генеральным консулом в казахстанском городе Алматы.

Что касается назначений в районной вертикали власти, глава государства согласовал назначение следующих чиновников районной администрации :