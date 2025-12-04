Нетаньяху назначил директором Моссада уроженца белорусского Мозыря

Опубликовано: 04.12.2025 13:52 , Обновлено: 04.12.2025

Премьер-министр Изариля Биньямин Нетаньяху решил назначить на пост руководителя службы внешней разведки "Моссад" своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, выходца из Мозыря Гомельской области. Об этом 4 декабря сообщили в Канцелярии израильского премьера.

Генерал Гофман, которого Нетаньяху назначил своим военным советником в мае прошлого года, сменит директора Моссада Давида Барнеа, который завершит свой пятилетний срок полномочий в июне 2026 года.

Обращение о назначении генерал-майора Гофмана, который в прошлом занимал множество оперативных и командных должностей в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), премьер-министр уже передал на рассмотрение консультативной комиссии по назначениям на высшие должности. В Канцелярии Нетаньяху Гофмана назвали “офицером с выдающимися заслугами”.

“Его назначение военным секретарём премьер-министра в разгар Войны Возрождения доказало, что он обладает исключительными профессиональными способностями — начиная с быстрого вхождения в должность и заканчивая его незамедлительным и значимым участием во всех семи фронтах войны. Генерал Гофман находился в постоянном взаимодействии со всеми спецслужбами и разведывательными структурами, и особенно — с Моссадом”, - заявили в Офисе Нетаньяху.

[inf]“Войной Возрождения” с недавних пор в Израиле начали официально называть вооружённый конфликт с палестинской исламистской группировкой ХАМАС, правящей в секторе Газа. Ранее эту военную операцию в Израиле называли “Войной железных мечей”.[/inf]

В качестве сильных сторон предложенного премьером кандидата в Канцелярии назвали его “креативность, инициативность и находчивость”, а также “глубокое знание врага” и “абсолютную дискретность и умение сохранять тайну”.