Немецкий депутат тайно посещал Беларусь — RND

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 08.02.2023 10:17 , Обновлено: 08.02.2023

Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии», член Комитета по иностранным делам Петр Быстрон тайно приезжал в Беларусь. Об этом сообщило RND со ссылкой на источники.

По информации издания, это произошло во второй половине ноября 2022-го года. Депутат Бундесвера, предположительно, прибыл в Беларусь из Литвы во время командировки и провел там три дня.

Сам Быстрон не захотел ни подтвердить, ни опровергнуть поездку для СМИ. Власти Беларуси также о визите немецкого депутата не сообщали.

На новость отреагировал председатель комитета по иностранным делам Михаэль Рот, назвав произошедшее «крайне обескураживающим событием». Он заявил, что хочет разобраться с сообщениями, так как поездка в Беларусь, по его словам, «не отвечает интересам всего немецкого бундестага».

Как отметили СМИ, Петр Быстрон выступает против поставок вооружений Украине и резко критикует курс правительства канцлера Олафа Шольца.