Нелегалы из Беларуси забросали камнями польских пограничников - Wprost

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Опубликовано: 30.01.2023 13:17 , Обновлено: 30.01.2023

Польское издание Wprost сообщило, что на выходных большое количество нелегалов попыталось перебраться из Беларуси в Польшу. Однако всех их остановили на границе. Не обошлось и без столкновений.

Так, 29 января 76 нелегалов попытались пробраться в Польшу. Пограничные патрули задержали, в том числе граждан Сомали и Йемена.

А 28 января 41 мигрант пытался пробраться из Беларуси в Польшу, утверждает издание Wprost. Там заявили, что в последние дни польская пограничная служба регулярно сообщала об инцидентах на польско-белорусской границе. А польские пограничники снова обвинили белорусские службы в помощи нелегалам.

“Белорусские службы привезли иностранцев, они давали указания, когда им нужно попытаться преодолеть барьер, в результате они развернули их вглубь Беларуси”, – говорится в сообщении польских пограничников. Они добавили, что их машина была атакована. “Вчера патрули были забросаны камнями, разбито заднее стекло в служебной машине. В это время была задержана группа из 15 нелегальных мигрантов (Турции, Сирии и Афганистана). Двое задержанных из Турции - это проводники”, - сообщили они в Twitter 27 января. Как отметили сотрудники пограничной службы, задачей задержанных граждан Турции было “переправить нелегалов через зеленую границу из Беларуси в Европейский Союз, передать их курьерам и вернуться на белорусскую сторону”.

В пограничном комитете Беларуси не комментировали конкретно эти обвинения, но ранее не раз заявляли, что поляки и литовцы не имеют права обвинять ГПК Беларуси в помощи нелегалам, так как у них нет доказательств. Белорусские пограничники заявили, что видео, которые часто публикуются польскими коллегами, являются “неполными” и не отражают реальной картины происходящих событий.

Кстати, вот такие видео публикует часто Польша. На нем, как утверждается, попытка нелегалов пройти на польскую территорию. Снято видео - специальным камерами наблюдения, установленными Польшей на границе с Беларусью.

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