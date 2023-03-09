Опубликовано: 09.03.2023 09:15 , Обновлено: 09.03.2023

Часть участников атаки на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах под Минском покинули Беларусь. Об этом заявили в сюжете на гостелеканале «Беларусь 1».

В эфире назвали имена, как утверждается, причастных к инциденту.

Первым показали задержание Николая Швеца, которого называют «украинским диверсантом». А также созвон с его «братом Владимиром». Тот заявил, что Николай находится в Украине и «все с ним хорошо».

Также госТВ продемонстрировало кадры с женщиной по имени Лилия Шарай. В эфире сказано, что она «задержанная» и содействовала Швецу «вслепую».

«Лилия Шарай нас меньше интересует. А вот ее двоюродная сестра Алла Ятсута — очень! Вероятно, тоже завербована СБУ. Сама из Ровненской области Украины. За день до попытки теракта приехала в Минск, вроде как к сестре погостить. Ее и попросила — якобы для себя снять квартиру», — заявила телеведущая.

В сюжете добавили, что «сразу практически после провала первичного плана эвакуации Швеца с помощью нелегального перехода через государственную границу была экстренно выведена обратно в Польшу».

А еще на гостелеканале заявили, что Беларусь покинул еще один человек и назвали только его фамилию — Демин.

Кроме того, на «Беларусь 1» упомянули «беглую» врача-психотерапевта Екатерину Точицкую: «она сейчас в Варшаве». Но как она связана с атакой на самолет, не уточнили.