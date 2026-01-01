"Не волнуйтесь, 2026 год будет гораздо тяжелее" — Что говорили в новогодних посланиях лидеры разных стран

Опубликовано: 01.01.2026 11:37 , Обновлено: 01.01.2026

В Новогоднюю ночь главы не всех стран обращаются к гражданам по телевизору. Традиция таких обращений за считанные минуты до наступления нового года появилась с советских времён в основном в странах бывшего СССР и Варшавского договора.

Тем не менее в других странах где-то обходятся записью в соцсетях, где-то — официальным пресс-релизом. Но итоги подводят все.

В Беларуси Президент Александр Лукашенко не стал отступать от традиции и перед боем курантов предупредил всех белорусов, что следующий год будет “Годом белорусской женщины”, а уходящий был “неплохим, но нелёгким”.

“Спасибо всем, кто преображает нашу жизнь - строит города и производства, развивает науку и высокие технологии, делает Беларусь чистой и зеленой, создает красоту своими талантом и творчеством, восхищает нас спортивными победами”, - обратился он к белорусам.

Что сказали в других странах?

Президент России Владимир Путин заявил, что верит в «победу» над Украиной и национальное единство внутри РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на предстоящий референдум об условиях мира с Россией. Он поблагодарил защитников страны, которые сражаются на фронте.

«Мы несём с собой способность к коллективным действиям и нашу человечность — то, что сохраняется вопреки всем невзгодам», — заявил он.

Президент Литвы Науседа напомнил жителям страны о том, что страна уже 20 лет в НАТО.

“Мы пишем свою собственную историю — историю человека, семьи, страны. То, что ждёт нас впереди, зависит от всех нас. Давайте с уверенностью смотреть в будущее”, - призвал он.

Китайский лидер Си Цзиньпин приказал не расслабляться и рассматривать новый год как начало следующей пятилетки. Не забыл он и про претензии на Тайвань. «Воссоединение нашего материкового государства — это тенденция времени, и его невозможно остановить», - заявил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что страна начнёт новый год с надеждой.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не стал утруждать граждан страны долгими выступлениями, но опубликовал в X обзор 2025 года со словами:

«Радости и тревоги, успехи и вызовы, надежды: взгляд назад на 2025 год во Франции и во всём мире. Гарантированно без иммерсивной реальности».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в рождественском итоговом заявлении в конце года дала мрачный прогноз:

«Конец 2025 года был трудным для всех нас. Но не волнуйтесь, потому что 2026 год будет гораздо тяжелее».

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил жителям страны об угрозе с востока и проблемах внутри страны:

«Польша больше не будет одна в эти опасные времена… Мы вернём словам их истинное значение, и патриотизм никогда больше не будет прикрытием для нечестности или банального воровства. Мы будем говорить друг с другом честно и уважительно. Я это вам гарантирую».

Глава Еврокомиссии (Европейской комиссии) Урсула фон дер Ляйен заявила в X кратко:

«2025 год был ещё одним важным годом для торговли ЕС (Европейского союза). Мы выстраиваем новые партнёрства, которые укрепляют нашу экономику. И они приносят уверенность в неспокойные времена».

Генеральный секретарь ООН (Организации Объединённых Наций) Антониу Гутерриш традиционно призвал мировых лидеров ставить людей и планету выше конфликтов и потребовал положить конец слепоте перед глобальными кризисами. Его призыв на 2026 год: