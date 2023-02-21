НАТО и Украина скопили ударные группировки "на белорусском направлении" - Минобороны

Опубликовано: 21.02.2023 13:58 , Обновлено: 04.07.2024

Помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко 21 февраля рассказал военным атташе иностранных посольств, что страны Запада уже готовы к нападению на Беларусь.

По его словам, мир оказался перед угрозой очередной “мировой войны”. А страны Запада накопили силы для использования “на белорусском направлении”.

“Уже сейчас в Европе на постоянной основе дислоцируется более 60 тысяч военнослужащих США, оснащенных современным ударным вооружением, а также около 34 тысяч солдат НАТО в рамках так называемого «усиления восточного фланга альянса» и проводимых операций и миссий в Восточной Европе, из которых свыше 22 тысяч сосредоточены непосредственно в Польше и странах Балтии”, - поделился с иностранцами своими подсчётами представитель Минобороны Беларуси.

“По сути, сформированы условия, при которых на основе уже развернутых воинских частей и подразделений объединенных вооруженных сил НАТО в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении”, - считает Валерий Ревенко, передает пресс-служба Минобороны.

Валерий Ревенко также заявил, что и со стороны Украины на границе Беларуси стоят серьезные силы. Они, по его словам, ведут активную разведку и периодически нарушают госграницу Беларуси с помощью БПЛА.

“Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них”, - заявил представитель Минобороны, не уточнив, что это за реагирование.

По его словам, все это навело сотрудников Минобороны на мысль, что складывающуюся международную обстановку вокруг Республики Беларусь можно охарактеризовать “как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности Республики Беларусь”.