"Настроение боевое" - В Минобороны Беларуси пообещали привлечь к учениям артистов и запустить свое телевещание

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Опубликовано: 10.04.2023 15:49 , Обновлено: 10.04.2023

Пресс-служба министерства обороны Беларуси сообщила 10 апреля, что в ходе сборов и учений в этом месяце будут привлекать артистов. Что они будут делать?

Начальница информационного центра Минобороны Екатерина Янушевич заявила, что для проверки боевой готовности Вооруженных Сил в центр позвали военнобязаных белорусов. “Подбор кадров был осуществлен грамотно, поэтому прибывшие военнообязанные быстро включились в работу”, - рассказала она.

По словам офицера, центр будет “продолжать тиражирование печатной продукции” и организует теле - и радиовещание по спутниковому и аналоговому телевидению в районах дислокации подразделений.

Также Информационный центр насернтустраивать концерты с участием “артистов соединения”. “Настроение у личного состава информационного центра боевое: мы готовы выполнить задачи по предназначению”, - заявила офицер.