"Нас сейчас прощупывают" - В Минобороны пообещали "применить оружие", если гражданский самолёт залетит в Беларусь без ведома

Опубликовано: 29.01.2024 07:54 , Обновлено: 29.01.2024

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Леонид Давидович в эфире СТВ 28 января, что ожидает "провокаций" во время выборов в феврале. При этом представить Минобороны выказал уверенность, что ПВО страны собьют в небе даже гражданский самолёт с пассажирами, если тот залетит в белорусское пространство без спроса.

“Как раз в ходе всего этого предвыборного процесса, я думаю, мы можем столкнуться с провокациями, в том числе в воздушном пространстве. Нас сейчас прощупывают и будут дальше продолжать прощупывать со стремлением оценить наши возможности, возможно, спровоцировать нас на какие-то действия, как мы себя поведем в той или иной ситуации”, - заявил он.

По словам Леонида Давидовича, ему известны “сценарии провокаций” и войска ПВО готовятся к ним.

“Если на нашу территорию залетит какой-нибудь гражданский самолет, мы, конечно, будем вынуждены применить по нему оружие. Это сценарий, который обкатывался уже неоднократно. И потом с обвинениями в убийстве мирных граждан, мирных пассажиров, которые случайно заблудились. Ведь эти сценарии нам известны”, - [link href=“https://ctv.by/situaciya-v-nebe-belarusi-kto-gotovit-provokacii-i-chto-ishchut-razvedchiki-nato-intervyu-s-leonidom” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] замкомандуюшего в эфире гостелеканала СТВ, уточнив, что армия Беларуси уже сейчас готовится пресечь такие попытки.

“Мы о них знаем, мы готовимся к таким провокациям. Для этого круглосуточно, ежедневно, 24/7 дежурят наши расчеты зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск, экипажи истребительной авиации, авиации непосредственной авиационной поддержки, наши боевые вертолеты. Именно для этого мы готовимся, чтобы пресечь их”, - заявил он.

А затем рассказал, что страны НАТО послали к границе с Беларусью свои наблюдательные самолёты, чтобы передавать данные Украине.

“У наших границ фактически ежедневно либо через день мы наблюдаем полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3. Здесь находится самолет E-7 из австралийских военно-воздушных сил, самолеты Швеции, Великобритании, Франции, США”, - заявил представитель Минобороны.