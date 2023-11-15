Налоговики на примере показали, что грозит белорусам за нелегальную торговлю в соцсетях. Какие штрафы, налоги, а конфискация будет?

Опубликовано: 15.11.2023 09:14 , Обновлено: 15.11.2023

Управление оперативных мероприятий ИМНС по Минску сообщило, что "отработало" ещё в октябре тематические группы в Телеграме и Viber, где белорусам предлагали купить товары из Европы. Дела 10 таких продавцов попали в экономический суд Минска в ноябре. Теперь стали известны приговоры и нюансы наказаний.

Налоговики рассказали, что “суммарный доход от незаконной деятельности” десятки попавшихся белорусов составил 301 364,62 руб. Впрочем там пообещали, что районные налоговые инспекции Минска также проведут “свою работу в этом направлении”.

“Самое страшное для нарушителя – это «выход из тени»: момент, когда мы получили информацию о вас и вашей незаконной деятельности. А дальше начинается работа, в которой судебное заседание и штраф – всего лишь эпизод”, - предупредили в Управлении оперативных мероприятий ИМНС Минска.

“Через призму установленного судом факта занятия незаконной предпринимательской деятельности, налоговым органом по месту жительства будут изучены все аспекты жизни нарушителя за последние десять лет: наличие недвижимого и движимого имущества, дорогостоящие покупки, поездки в дальние страны”, - пообещали налоговые оперативники.

Впрочем, там уточнили, что для тех нарушителей, “кто приторговывал ради развлечения или в качестве хобби, всё, может быть, закончится и условно неплохо”. Худшие последствия там пообещали тем, “кто сделал незаконную предпринимательскую деятельность смыслом своей жизни и единственным источником дохода”.

Чем закончился суд и какие наказания за нелегальную торговлю в Интернете?

Оперативные налоговики признали, что экономический суд Минска отнёсся к нелегальным торговцам “товаров из Европы” в Интернете достаточно мягко.

“Экономический суд применил не максимальную планку конфискации дохода (100%) и ограничился весьма скромными процентами, а в ряде случаев вообще не применил конфискацию”, - рассказали в оперативном отделе Минской налоговой, добавив, что кроме штрафов все нарушители должны оплатить налог.

Так, по-началу налоговики рассказали, что всем нарушителям доначислят единый налог: 1 096 руб. – при реализации продовольственных товаров и 1 452 руб. – непродовольственных за каждый месяц деятельности. Но потом уточнили, что речь может идти и подоходном налоге.

“В том случае, если товары, которые покупатели заказывали у продавцов через социальные сети, доставлялись им дистанционно, то нарушитель не признаётся плательщиком единого налога. Ему, с учётом положений абзаца второго пункта 3 статьи 42 НК РБ будет исчислен подоходный налог по ставке: 16% в отношении доходов, полученных до 2022 году; 26%-в отношении доходов, полученных в 2023 году”, - рассказали налоговые оперативники об альтернативном исходе для попавшихся на торговле товарами из Европы белорусов.

Что касается штрафов, то на фоне выявленной выручки, они выглядят не так устрашающе:

Гр. Ц. – доход 103 198,74 руб. от реализации витаминов – штраф в размере 30 базовых величин (1110 рублей), без конфискации дохода; Гр. А. – доход 55 589,7 руб. от реализации одежды – штраф в размере 20 базовых величин (740 рублей), с конфискацией 5% дохода (2779 рублей); Гр. Л. – доход 39 164,39 от реализации чая, кофе – штраф в размере 20 базовых величин (740 рублей), с конфискацией 5% дохода; Гр. Г. – доход 31 022 руб. от реализации товаров IKEA – штраф в размере 10 базовых величин (370 рублей), с конфискацией 10% дохода; Гр. В. – доход 23 705,17 от реализации косметики – штраф в размере 15 базовых величин, с конфискацией 5% дохода; Гр. П. – доход 14 975,89 руб. от реализации витаминов – штраф в размере 30 базовых величин, без конфискации дохода; Гр. П. – доход 9 476,85 руб. от реализации БАДов – штраф в размере 30 базовых величин, без конфискации дохода; Гр. Р. – доход 8 637,7 руб. от реализации кофе и автозапчастей – штраф в размере 15 базовых величин, с конфискацией 10% дохода; Гр. Т. – доход 7 887,28 руб. от реализации продуктов питания – штраф в размере 15 базовых величин, без конфискации дохода; Гр. Р. – доход 7 706,9 руб. от реализации витаминов – штраф в размере 15 базовых величин, с конфискацией 5% дохода.

“Нарушители, теперь вы вооружены не только калькулятором, но и знаниями. Помните, что если вы продаёте товары «из квартиры», то «попадаете» на единый налог, а если доставляете товары покупателям почтой, то вам будет начислен подоходный налог. Не советуем вам делать выбор между этими двумя проигрышными вариантами”, - сделали вывод в оперативном отделе Минской налоговой.