На западе Беларуси заметили колонну БТР на дорогах
На западе Беларуси колонна БТР-82А выехала для совершения марша по дорогам общего пользования и по пересечённой местности.
В Минобороны (Министерство обороны) объяснили, что это боевые машины одного из подразделений механизированной бригады Западного оперативного командования. Они выехали на дороги в сопровождении ВАИ (Военная автомобильная инспекция) в рамках комплексной проверки боевой готовности, которую ранее объявил Президент Беларуси.
Проверка вооружённых сил Беларуси началась 16 января. Александр Лукашенко держит ее ход на личном контроле.
В рамках проверки проводят не только учения, но и проверку технического состояния военных машин.
Госсекретарь Совбеза (Совет безопасности) Беларуси Александр Вольфович уточнил, что специальная проверяющая группа проверяет, в каких условиях хранится техника, выполнен ли весь комплекс работ по ее постановке на длительное хранение, заправлена ли она топливом, и другие вопросы.
«Поставлена задача и вручено распоряжение командиру 72-го ОУЦ (объединённый учебный центр) на снятие ряда образцов военной техники с хранения. То есть с каждого подразделения будут сняты два-три образца: танки, боевые машины пехоты, автомобили и другие. После этого будет совершен контрольный пробег», – рассказал чиновник.