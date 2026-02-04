На западе Беларуси заметили колонну БТР на дорогах

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Опубликовано: 04.02.2026 14:30 , Обновлено: 04.02.2026

На западе Беларуси колонна БТР-82А выехала для совершения марша по дорогам общего пользования и по пересечённой местности.

В Минобороны (Министерство обороны) объяснили, что это боевые машины одного из подразделений механизированной бригады Западного оперативного командования. Они выехали на дороги в сопровождении ВАИ (Военная автомобильная инспекция) в рамках комплексной проверки боевой готовности, которую ранее объявил Президент Беларуси.





















Проверка вооружённых сил Беларуси началась 16 января. Александр Лукашенко держит ее ход на личном контроле.

В рамках проверки проводят не только учения, но и проверку технического состояния военных машин.

Госсекретарь Совбеза (Совет безопасности) Беларуси Александр Вольфович уточнил, что специальная проверяющая группа проверяет, в каких условиях хранится техника, выполнен ли весь комплекс работ по ее постановке на длительное хранение, заправлена ли она топливом, и другие вопросы.