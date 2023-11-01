На мясокомбинате в Орше с автоклава сорвало крышку – пять человек в больнице

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Опубликовано: 01.11.2023 21:36 , Обновлено: 01.11.2023

На мясокомбинате в Орше (Витебская область) днём в среду, 1 ноября, произошло ЧП - с одного из вертикальных автоклавов в консервном цеху сорвало крышку, в результате чего пострадали пять сотрудников. Всех их доставили в городскую больницу №1 им. Семашко, двое находятся в реанимации.

По предварительной информации, озвученной Следственным комитетом Беларуси, “некотролируемый сброс давления автоклава” произошел, когда одна из сотрудниц мясокомбината “выполняла производственные процессы” с оборудованием, в котором стерилизовалась тушенка. При попытке охлаждения автоклава произошел выброс пара высокого давления.

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с места происшествия, на котором можно увидеть и масштаб ЧП - разбросанные по производственному помещению банки с тушенкой, и сам повреждённый автоклав.

В ведомстве рассказали, что следователи не только провали осмотр места происшествия, но и решили изъять необходимую документацию, организовали опрос очевидцев ЧП и назначили ряд экспертиз.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава рассказали о состоянии пострадавших. По данным Центра медицинского реагирования Минздрава, всех их доставили в больницу с черепно-мозговыми травмами, термическими ожогами лица, тела, ног и рук. При этом состояние двух человек медики оценили как тяжёлое (у них диагностировали ожоги 40-60% тела), состояние остальных - удовлетворительное.

“В больнице пациентам выполнены все необходимые методы обследования: КТ головы, рентгенография органов грудной клетки, бронхоскопия, необходимые лабораторные обследования. Проведены осмотры узкими специалистами - оториноларингологом, неврологом и хирургом. По санавиации вызваны для проведения консультаций комбустиолог и анестезиолог-реаниматолог из Витебской областной клинической больницы. Проведена телеконсультация с заведующим ожоговым отделением БСМП Минска на предмет корректировок противошокового лечения”, - рассказали в Минздраве.

По итогу консилиумов, двух пациенток с тяжёлыми травмами решили транспортировать на лечение в Республиканский ожоговый центр при больнице скорой помощи в Минске.