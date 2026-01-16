На госТВ заявили о ликвидации сети «радиошпионов» белорусским КГБ

Опубликовано: 16.01.2026 08:45 , Обновлено: 16.01.2026

В эфире гостелеканала СТВ заявили о том, что сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси ликвидировали в стране "крупную сеть радиошпионов". По информации канала, к ответственности уже привлекли более 50 человек, а под арест взяли семерых "ключевых участников", которым теперь грозит наказание за измену государству и шпионаж.

Подробности деятельности сети «радиошпионов» рассказал в своей авторской программе Роман Протасевич, который сам являлся сотрудником белорусской разведки, по его собственному признанию.

По его словам, речь идёт о целой “законспирированной структуре”, созданной на территории Беларуси “при поддержке извне”. Её целью, по мнению белорусских спецслужб, было получение информации о ключевых военных объектах, таких как аэродромы и позиции противовоздушной обороны, о силовых ведомствах, а также о Службе безопасности Президента и высшего руководства страны.

Так, по словам Протасевича, участники некоего “сообщества энтузиастов радиодела” прослушивали частоты МВД, МЧС, каналы оперативных служб и службы охраны главы государства, а затем выгружали записи переговоров в открытый доступ в интернет. Таким образом, по мнению Протасевича, радиолюбители создали “дистанционный инструмент для внешних операторов”, превратившись, по сути, в шпионов.

“Фактически они передали в чужие руки часть информационного суверенитета страны. Анализ следствия и экспертов указывает на многоуровневые задачи, характерные для стратегической разведки”, - заявил Протасевич.

По его словам, у фигурантов уголовного дела, возбуждённого по данному факту, изъяли в том числе информацию, которая относится к государственной тайне.

В эфире показали двух фигурантов уголовного дела - Андрей Репетий и Никита Красько, а также упоминается ещё один фигурант дела - Вячеслав Бенько. Один из снявшихся в докфильме Протасевича мужчин признался, что установил на крыше своего дома антенну и мог “слышать весь город”, другой признался в перехвате частоты, на которой переговариваются белорусские оперативники.

По информации СТВ, всего по делу «радиошпионов» к ответственности привлекли более полусотни человек. Семерым предъявлены обвинения по статье 356 (измена государству) и 358 (шпионаж) Уголовного кодекса. Арестованным грозит по этим статьям суровое наказание - до пожизненного лишения свободы и даже высшая мера наказания.