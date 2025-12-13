На белорусском госТВ призвали разрушить Евросоюз — «подобно Карфагену»

Опубликовано: 13.12.2025 10:40 , Обновлено: 13.12.2025

Генеральный директор агентства «Минск-Новости» и председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в эфире программы «Клуб редакторов» заявил, что Европейский союз, соседствующий с Беларусью, должен быть разрушен.

«Европейский союз в его нынешнем виде — как антагонист и самопровозглашённый противник и Российской Федерации, и Республики Беларусь, а значит, и наших национальных интересов — подобно Карфагену должен быть разрушен», — заявил он.

Кривошеев рассказал, что считает такую позицию «абсолютно нормальной».

«Если вы выступаете против нас — против официального Минска, против нашего общества, против нашего президента, — значит, вы должны быть уничтожены как противостоящая нам сила. Для нас они — враги, мы у них в санкционных списках, а они для нас — откровенные враги», — заявил глава Белорусского союза журналистов.