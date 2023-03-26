На БелАЭС запустили второй ядерный реактор. Пока на 1% мощности

Опубликовано: 26.03.2023 10:17 , Обновлено: 26.03.2023

В пресс-службе главы Гродненской области сообщили, что 25 марта второй энергоблок БелАЭС был выведен на "минимально контролируемый уровень мощности".

Там уточнили, что во втором энергоблоке БелАЭС в реакторе блока была запущена управляемая цепная реакция деления. “Реакторная установка блока выведена на минимально контролируемый уровень мощности - 1% от номинальной”, - утверждают в Гродненском областном исполкоме.

Там сообщили, что следующим этапом станет подъем мощности реакторной установки до 40% и выше с первым пробным включением блока в сеть и последующими испытаниями на разных режимах.