МВД признало приветствие "Жыве Беларусь" нацистским. Но есть нюанс

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Опубликовано: 10.11.2022 08:38 , Обновлено: 10.11.2022

МВД Беларуси совис постановлением №271 от 28 октября расширило список нацистской символики в рамках закона «О недопущении реабилитации нацизма». В новом списке теперь 52 пункта, вместо 10, как было в старом.

Среди перечисленных символов указывается и «сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью» приветствие «Жыве Беларусь» и ответ на него «Жыве».

В то же время, неясно - признают ли силовики выражение “Жыве Беларусь” без поднятой руки тоже нацистским.

Вот как это прописано в постановлении:

«Коллаборационистское приветствие — является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС (русская № 2, она же — белорусская № 1) наравне с нацистским партийным приветствием „Хайль Гитлер“ и представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание „Жыве Беларусь“ и отзыв „Жыве“», — указано в описании.

Также в [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238985&p1=1&p5=0” rel=“noopener” target=“_blank”] списке [/link] указаны символы и эмблемы частей СС, Вермахта времён Второй мировой войны.

Согласно Уголовному кодексу Беларуси, обновленному в 2021 году «за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики» (статья 341−1) полагается наказание от штрафа до четырех лет тюрьмы.