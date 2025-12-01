МВД показало, что было в беспилотнике, упавшем в Гродно

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Опубликовано: 01.12.2025 16:41 , Обновлено: 01.12.2025

Министерство внутренних дел Беларуси показало фото обломков беспилотного аппарата, который, по заявлению МИД, упал в Гродно.

В милиции заявили, что БПЛА обнаружили ещё вчера, 30 ноября, на одной из улиц областного центра. В МВД заявили, что беспилотник — “неизвестного происхождения”.













В ведомстве утверждают, что на БПЛА обнаружили камеру “с возможностью сбора разведывательных данных”. Также по утверждению МВД, беспилотник сбросил “печатную продукцию экстремистской направленности”.

В ведомстве со ссылкой на результаты осмотра специалистами сообщили, что смогли установить маршрут полета дрона и что он был запущен из деревни Капчяместис в Лаздийском районе Алитусского уезда Литовской Республики и должен был покинуть воздушное пространство Беларуси на границе с Польшей.