МВД Беларуси признало офис и кабинет Тихановской экстремистскими
МВД Беларуси признало экстремистским формированием «Команду Светланы Тихановской». Об этом стало известно 26 января.
Так, в понятие «Команда Светланы Тихановкой» вошли:
- «Офис Светланы Тихановской»
- «Кабинет Светланы Тихановской» (с 13.09.2022 – «Представители Светланы Тихановской»);
- «Светлана Тихановская».
В список также попали сайты, телеграм-каналы, аккаунты в Twitter, Instagram, Facebook, «Одноклассники».
Кроме того, МВД признало экстремистским формированием «Координационный совет».
На 26 января в «Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности» уже 114 наименований.