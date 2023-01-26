Telegraf.news
ru

МВД Беларуси признало офис и кабинет Тихановской экстремистскими

МВД Беларуси признало офис и кабинет Тихановской экстремистскими
Подпишитесь на Телеграф:

МВД Беларуси признало экстремистским формированием «Команду Светланы Тихановской». Об этом стало известно 26 января.

Так, в понятие «Команда Светланы Тихановкой» вошли:

  • «Офис Светланы Тихановской»
  • «Кабинет Светланы Тихановской» (с 13.09.2022 – «Представители Светланы Тихановской»);
  • «Светлана Тихановская».

В список также попали сайты, телеграм-каналы, аккаунты в Twitter, Instagram, Facebook, «Одноклассники».

image

Кроме того, МВД признало экстремистским формированием «Координационный совет».

image

На 26 января в «Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности» уже 114 наименований.