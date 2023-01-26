МВД Беларуси признало офис и кабинет Тихановской экстремистскими

Опубликовано: 26.01.2023 12:55 , Обновлено: 26.01.2023

МВД Беларуси признало экстремистским формированием «Команду Светланы Тихановской». Об этом стало известно 26 января.

Так, в понятие «Команда Светланы Тихановкой» вошли:

«Офис Светланы Тихановской»

«Кабинет Светланы Тихановской» (с 13.09.2022 – «Представители Светланы Тихановской»);

«Светлана Тихановская».

В список также попали сайты, телеграм-каналы, аккаунты в Twitter, Instagram, Facebook, «Одноклассники».

Кроме того, МВД признало экстремистским формированием «Координационный совет».

На 26 января в «Перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности» уже 114 наименований.