Митрополит Вениамин стал главой делегации Русской православной церкви

Опубликовано: 22.03.2026 10:49 , Обновлено: 22.03.2026

Глава Белорусской православной церкви Московского патриархата (БПЦ МП) был назначен патриархом Кириллом главой делегации Русской православной церкви (РПЦ) на похоронах Католикоса Грузинской церкви Илии II.

21 марта 2026 года митрополит БПЦ возглавил заупокойную литию у гроба в кафедральном соборе Святой Троицы – Самебе.

«Православные верующие Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о завершении земного пути Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Отошел ко Господу верный труженик виноградника Христова, имя которого навсегда вписано в историю государства и народа Грузии», – заявил патриарший экзарх Вениамин.

Похороны Патриарха состоятся в воскресенье, 22 марта в Сионском соборе в Тбилиси.