Минский суд заочно приговорил Цепкало к 17 годам тюрьмы

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Опубликовано: 07.04.2023 15:17 , Обновлено: 07.04.2023

Минский областной суд 7 апреля заочно вынес вердикт по делу претендента на пост президента (не был зарегистрирован решением ЦИК) Валерия Цепкало. Его приговорили к 17 годам тюрьмы.

Суд постановил, что Валерий Цепкало виновен в получении взятки. Также ему запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Также суд постановил наказать Валерия Цепкало штрафом в размере 1000 базовых величин (37 тыс рублей).

Ранее прокурор запросил для Валерия Цепкало 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Прокуратура обвинила политика в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении служебными полномочиями, а также в создании экстремистского формирования и руководство им.