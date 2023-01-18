Минский суд вынес первый заочный приговор

Опубликовано: 18.01.2023 12:34 , Обновлено: 18.01.2023

В Минском городском суде 18 января вынесли первый заочный приговор. Обвиняемым по «делу Черной книги Беларуси» дали по 12 лет тюрьмы, сообщило госагентство БелТА.

В деле фигурируют пять человек — Янина Сазанович, Дмитрий Навоша, Валерия Занемонская, Ольга Высоцкая и Даниил Богданович. Их назвали администраторами «экстремистского формирования «Черная книга Беларуси».

В суд они не явились. Фигурантам инкриминировали две статьи:

ч.3 ст.130 — умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия);

и ч.3 ст.203-1 — умышленные незаконные сбор, предоставление и распространение информации о персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга.

Напомним, дело рассматривали в рамках «специального производства» — процесса по уголовному делу в отношении обвиняемого, который выехал из страны и не явился в правоохранительные органы.