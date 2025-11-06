Минск призвал к «простому и логичному» шагу в ответ на предложение Литвы частично открыть границу

Опубликовано: 06.11.2025 13:28 , Обновлено: 06.11.2025

Министерство иностранных дел Беларуси заочно ответило литовским властям на предложение частично открыть движение через белорусско-литовскую границу. Минск предложил Вильнюсу принять "простое и логичное" решение, которое "будет иметь устойчивый и предсказуемый характер".

По словам пресс-секретаря МИДа Руслана Варанкова, никакого официального обращения относительно открытия границы, в частности, для пропуска литовских большегрузов, фактически застрявших на белорусской стороне, в адрес Минска от Вильнюса не поступало. Однако предложение пропустить литовские фуры поступило руководству Лидского погранотряда.

“В этой связи напоминаем, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке. Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными – от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесенного не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства – члены ЕС”, - заявил в связи с этим Варанков, комментируя в том числе заявление премьер-министра Литвы Инги Ругинене. Накануне она заявило о переговорах, которые якобы ведутся по данному вопросу с белорусской стороной.

Предложение частично открыть границу в МИД категорически отвергли, заявив, что о подобных “избирательных мерах” “не может быть и речи”. Вместо этого белорусские дипломаты “настоятельно призвали” литовские власти отменить своё решение о закрытии границы и возобновить работу своих КПП в полном объёме - как для грузовиков, так и для других транспортных средств и граждан.

“Этого простого и логичного решения Вильнюса с нетерпением ожидают тысячи граждан обоих государств и ЕС в целом. Им нужно такое решение, которое будет иметь устойчивый и предсказуемый характер”, - заявил Варанков, подчеркнув, что Беларусь “готова к диалогу” с Литвой, но “в интересах своих граждан”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Литва предложила частично открыть границу, введя ещё одну порцию исключений на закрытом по их же инициативе пограничном пункте пропуска Шальчининкай (с белорусской стороны - Бенякони). Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что конкретные действия литовской стороны будут зависеть от белорусских коллег.

Литва предложила частично открыть границу — «Посмотрим, как отреагирует Беларусь»