Минобороны показало форсирование реки белорусскими танками

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Опубликовано: 10.01.2023 10:12 , Обновлено: 10.01.2023

Министерство обороны Беларуси опубликовало кадры, как танковые подразделения 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования форсируют реку.

Солдаты на танках преодолели воду по мостовой переправе. Вот как это было:

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В это же время подразделение 740-го зенитного ракетного полка вело разведку с воздуха и прикрывало танкистов от «вероятного воздействия средств воздушного нападения противника».

Все это происходило в рамках боевой подготовки.

Кстати, также есть видео переправы танков:

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Фото: Олег Некало, «Ваяр».