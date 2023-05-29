Минобороны объявило о старте в Беларуси спецучений с ракетами. Что это значит?

Опубликовано: 29.05.2023 17:27 , Обновлено: 29.05.2023

В Министерстве обороны Беларуси 29 мая сообщили о начале «специального учения вооружения».

Как рассказали в ведомстве, в нем должны принять участие «военнообязанные, призванные в воинские части технического обеспечения».

По информации Минобороны, во время учения планируют отработать вопросы:

«обеспечения соединений и воинских частей ракетами и боеприпасами»;

«повышения живучести сил и средств технического обеспечения»;

«ликвидации последствий нанесения условным противником ракетных и авиационных ударов».

Учение должно продлится до 2 июня. Руководит им — замминистр обороны по вооружению генерал-майор Андрей Федин.

Ранее Телеграф писал, что в Министерстве обороны Беларуси рассказали, какие сценарии отрабатывают на военных сборах при участии сил территориальной обороны и к чему готовят “территориалов”.

«Противник серьёзно вооружён» — В Минобороны рассказали, к чему готовят тероборону в Беларуси