Минобороны объявило о старте в Беларуси спецучений с ракетами. Что это значит?
В Министерстве обороны Беларуси 29 мая сообщили о начале «специального учения вооружения».
Как рассказали в ведомстве, в нем должны принять участие «военнообязанные, призванные в воинские части технического обеспечения».
По информации Минобороны, во время учения планируют отработать вопросы:
- «обеспечения соединений и воинских частей ракетами и боеприпасами»;
- «повышения живучести сил и средств технического обеспечения»;
- «ликвидации последствий нанесения условным противником ракетных и авиационных ударов».
Учение должно продлится до 2 июня. Руководит им — замминистр обороны по вооружению генерал-майор Андрей Федин.
Ранее Телеграф писал, что в Министерстве обороны Беларуси рассказали, какие сценарии отрабатывают на военных сборах при участии сил территориальной обороны и к чему готовят “территориалов”.
«Противник серьёзно вооружён» — В Минобороны рассказали, к чему готовят тероборону в Беларуси