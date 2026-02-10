Минобороны объяснило причины, почему паспорта и права перестанут выдавать без справки из военкоматов

Опубликовано: 10.02.2026 13:01 , Обновлено: 10.02.2026

В министерстве обороны (Минобороны) Беларуси пояснили причины введения новых требований для некоторых граждан Беларуси при получении паспорта, водительских прав и разрешения на владение оружием.

Напомним, что уже с 11 февраля 2026 года в Беларуси для получения вышеуказанных документов белорусским мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет (призывного возраста) не выдадут паспорт или водительские права без справки из военкомата.

Сам документ будет содержать сведения об отношении к воинской обязанности.

«Цель процедуры – обеспечить исполнение гражданами воинской обязанности и достичь полноты и достоверности данных воинского учета», – заявили в Минобороны.

Там пообещали, что справку будут выдавать вне зависимости от того, являются ли мужчины военнообязанными. Но есть нюанс: справку можно получить только лично, зато бесплатно и не позднее одного рабочего дня после обращения.