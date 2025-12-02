Минобороны Литвы объявило, что "специально" не будет реагировать на падение дрона в Гродно
Министерство национальной обороны Литвы объявило, что «намеренно» не будет реагировать на падение дрона в Гродно. Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что считает информацию о том, что упавший в Гродно дрон был запущен с территории Литвы, «ложной».
«Мы специально на это не реагируем, мы не уделяем этому особого внимания», — заявил литовский министр во вторник, назвав всё «фейком».
Напомним, что МИД и МВД Беларуси в понедельник объявили о находке в Гродно беспилотника европейского производства.
МИД Беларуси заявил, что БПЛА был запущен в Лаздийском районе Литвы. В связи с этим для вручения ноты был вызван временный поверенный в делах Литвы в Беларуси. Позже в МИД Литвы заявили, что расценили действия Беларуси как «очередную неудачную попытку скрыть собственные злонамеренные действия».
Тем не менее, в МИД Беларуси заявили, что «подобные действия представляют собой угрозу безопасности Республики Беларусь и являются прямым нарушением норм международного права, включая Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации».
Ведомство потребовало от соседней страны провести расследование инцидента и предоставить Минску всю информацию.